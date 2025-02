Calcio

UBOLDO – Al centro sportivo di Uboldo, campo di casa, vittoria netta per la Frazione calcistica Dal Pozzo questo pomeriggio contro il Figino: 3-1. Per i gialloverdi a segno Antonini, Spitaleri e il “solito” Maggiore, con la formazione di Ceriano Laghetto che adesso è terza in classifica, scavalcato proprio il Figino.

Risultati

22′ giornata: Cesano Maderno-Aurora Desio 2-2, Cogliatese-Stella azzurra Arosio 1-0, Frazione calcistica Dal Pozzo-Figino 3-1, Mascagni-Molinello 0-4, Novedrate-Giussano 1-1, Varedo-Polisportiva Di Nova 0-1, Virtus Cermenate-Celtica 1-0. Lunedì 24 alle 21: Polisportiva Verarese-Db Cesano Maderno.

Classifica

Polisportiva Di Nova 47 punti, Virtus Cermenate 44, Frazione calcistica Dal Pozzo 42, Figino 40. Cesano Maderno 39, Polisportiva Veranese 38, Cogliatese 37, Giussano 36, Aurora Desio 29, Db Cesano Maderno 28, Molinello 27, Varedo 23, Novedrate 20, Celtica 13, Stella azzurra Arosio 9, Mascagni 8.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: saluto finale del Dal Pozzo ai tifosi dopo la vittoria di oggi sul Figino)

23022025