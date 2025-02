Calcio

GALLARATE – Con una clamorosa rimonta ricca di goal il Torino Club Marco Parolo si aggiudica la partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 23 febbraio nel centro sportivo comunale di Gallarate contro l’Amor Sportiva valida per la ventiduesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

A sbloccare il match ci pensa la squadra ospite che apre le danze dopo 20 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con la rete di Aloardi. Dopo nemmeno 3 minuti dallo 0-1, l’Amor raddoppia immediatamente con Pogliani indirizzando teoricamente la partita verso i tre punti della vittoria. La squadra di casa, però, non ci sta e reagisce al 27′ con Mancuso che accorcia le distanze. Nella ripresa i padroni di casa sono anche padroni del campo con il protagonista assoluto della partita Matteo Sapini che prima pareggia i conti e poi concretizza dagli undici metri il calcio di rigore della vittoria al 91′.

L’Amor Sportiva perde, dunque, una partita nella quale è stata in vantaggio di ben due reti restando, così, al quattordicesimo posto della classifica in zona play-out. Grande prova di forza e carattere, invece, per il Torino Club che ribalta gli avversari all’ultimo minuto portando a casa tre punti fondamentali per la lotta per i play-off.

(foto da archivio)