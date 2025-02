Calcio

LENTATE SUL SEVESO – Partita caldissima e combattuta fino all’ultimo minuto quella disputata a Lentate sul Seveso tra i padroni di cada della Lentatese e la Caronnese valida per la ventiquattresima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La cronaca – Dopo un primo tempo nel quale si vedono tanti cartellini gialli e pochissime azioni da goal, il risultato si sblocca al 14′ della ripresa, momento in cui i rossoblu si portano in vantaggio con un capolavoro del capitano Corno che dal limite dell’area riesce ad insaccare il pallone sotto il sette. Dopo la rete della Caronnese scoppiano le polemiche dei padroni di casa per un contrasto non sanzionato dal direttore di gara poco prima della rete che aveva visto protagonista Diaferio, espulsi l’allenatore di casa Fossati e un componente della panchina sempre della Lentatese.

Dopo tre giornate, la Caronnese ritrova, così, tre punti importanti grazie ai quali consolida il quinto posto in zona play-off restando a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Solbiatese. Discorso diverso, invece, per la Lentatese che, nonostante una bella prestazione alla pari con gli avversari, rimedia dodicesima sconfitta stagionale.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico caronnese, Michele Ferri.

A quello di casa, mister Simone Fossati.

E la cronaca play by play del match.

Lentatese-Caronnese 0-1

LENTATESE: Barlocco, Malacarne, Pignatiello, Di Mango, Arienti (37′ st Musazzi), Dugnani, Siviero (41′ st Borsani), Molteni (28′ st Motta), Diaferio, Filomeno, Leone (28′ st Buzzetti). A disposizione Leoni, Carrino, Spinelli, Parravicini, Balduzzi. All. Fossati.

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli (17′ st Battistella), Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Savino (23′ st Cerreto), Colombo (34′ st Cannizzaro), Corno, Romeo (29′ st Paltrinieri). A disposizione Vergani, Tondi, Oliviero, Omoregbe, Doumbia. All. Ferri.

23022025