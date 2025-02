Calcio

PAVIA – Partita a senso unico quella disputata nel pomeriggio di ieri 22 febbraio allo stadio comunale Pietro Fortunati di Pavia tra i padroni di casa del Pavia e il Fbc Saronno valida per l’anticipo della ventiquattresima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La cronaca – Il match si sblocca dopo 30 minuti dal fischio d’inizio con la rete di Ardemagni che, sugli sviluppi di un corner nel quale i saronnesi si sono fatti trovare molto impreparati, riesce ad insaccare in porta il pallone nella mischia in area. Dopo solamente sei minuti dal goal che aveva sbloccato il risultato, Bertelli trova il raddoppio concretizzando una velocissima e perfetta ripartenza. Sul finale del primo tempo arriva il tris del ko del Pavia ancora una volta con Ardemagni che, dopo uno spettacolare scambio pieno di qualità con il bomber svizzero Dugourd, non sbaglia davanti al portiere e firma la doppietta personale. Nella ripresa si registrano pochissime azioni offensive pericolose se non una traversa colpita dal subentrato saronnese Papasodaro.

Pesante ko, dunque, per il Saronno che ha messo in scena una prestazione decisamente negativa in una partita nella quale ha giocato pochi palloni e sofferto la qualità e la velocità dell’offensiva pavese. Dopo i risultati degli anticipi disputati oggi, il Saronno resta al settimo posto della classifica a quota 36. Invece, il Pavia insegue Solbiatese e Rhodense al terzo posto ritrovando tre punti che mancavano da ben cinque giornate.

Su ilSaronno anche l’intervista al vice allenatore saronnese, Fabio Tibaldo.

E la cronaca play by play del match.

Pavia-Fbc Saronno 3-0

PAVIA (4-4-2): Cincilla; Diomande, Granziera, Concina, Nucera; Bertelli (18’ st Simeone), Itraloni, El Hilali (31’ st Djongambo), Poesio (35’ st Lazzaro); Ardemagni (23’ st Fognini), Dugourd (38’ st Ragni). A disposizione Sgura, Abba, Mereu, Pecorini. All. Bellinzaghi.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli (1’ st Pandini), Alletto; Favilla (33’ st Sironi), Pedrocchi, Cabezas (12’ st Papasodaro); Mammetti (18’ pt Schingo), Locati, De Vincenzi (1’ st Proserpio). A disposizione Tucci, Brenicci, Ferrari, Mazzone. All. Tibaldo.

Marcatori: 30′ pt Ardemagni (P), 36’ pt Bertelli (P), 45’ pt Ardemagni (P).