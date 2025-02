Calcio

LENTATE SUL SEVESO – Al centro sportivo di via Superga a Lentate sul Seveso oggi pomeriggio dalle 14.30 la sfida fra Lentatese e Caronnese. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Giorgio Foppoli di Lovere con assistenti Matteo Mendeni di Lovere e Mohamed Elghachi di Bergamo. Incontro importante per entrambe le formazioni, seppur con motivazioni differenti: la Lentatese va a caccia di punti salvezza mentre la Caronnese cerca un successo per non perdere contatto con le primissime.

Gli anticipi

In Eccellenza, Pavia-Fbc Saronno 3-0, Sestese-Rhodense 0-4 e Solbiatese-Vergiatese 1-0.

Classifica

Rhodense 52 punti, Solbiatese e Pavia 50 punti, Mariano 49, Caronnese 45, Ardor Lazzate 44, Fbc Saronno 36, Sestese 29, Vergiatese 28, Cinisello 27, Lentatese 26, Legnano, Sedriano e Meda 25, Casteggio 22, Ispra 18, Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 12.

(foto archivio: Caronnese in azione)

23022025