CERIANO LAGHETTO – Entrambe reduci da quattro risultati utili consecutivi, si affrontano per il derby della ventiduesima giornata del girone A di Promozione Ceriano Laghetto e Universal Solaro. La squadra di Brittanni è uscita dalla zona caldissima dei playout anche se ancora non può dormire sonni tranquilli, i giallorossi continuano la loro rincorsa alle altissime posizioni di classifica e bramano i tre punti visto anche il passo veloce di Besnatese e Morazzone.

Partono meglio i padroni di casa che imbrigliano gli avversari e gestiscono meglio la sfera. Nessun tiro in porta per venticinque minuti, poi invece due enormi chance nel giro di poco tempo. Il Ceriano sfiora il vantaggio al 25′, progressione sulla sinistra di Riboldi, ingresso in area piccola e cross rasoterra verso il centro, svirgola Eusebio da due passi a portiere battuto. Risponde il Solaro al 30′ con l’occasionissima capitata sul piede di Tartaglione che dopo una finta arma il destro da ottima posizione, la palla sfiora il palo e va sul fondo. Finisce il primo tempo, si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa si riprende sulla falsa riga della prima frazione di gioco, Ceriano tiene il possesso ma l’Universal non corre praticamente mai rischi. Proprio su un giro palla dei biancoblu, colpiscono gli ospiti al 54′: Decarlo scippa palla a metà campo a Di Vito, conduce Romeo velocissimo in ripartenza sino a ridosso dell’area di rigore, passaggio verso sinistra per Tartaglione che controlla e spara col mancino sul secondo palo, non ci arriva Arrivabeni, 0-1.

Il raddoppio arriva poco dopo, al 60′, Latino è caparbio a pressare Parisi, esce Arrivabeni per provare a tamponare ma il nr. 10 giallorosso mette in mezzo perfettamente per Tartaglione che a porta sguarnita deposita in rete il suo diciottesimo gol in campionato, 0-2.

Brittanni prova a rientrare in partita con qualche sostituzione ma gli ospiti amministrano alla perfezione e segnano anche il tris al 77′, Clerici raccoglie una respinta al limite dell’area su corner e col destro non sbaglia.

Finisce qui, vince il Solaro per 3-0 al termine di una partita a due facce, caratterizzata da un secondo tempo da grande squadra dopo un primo tempo così così. Complice il pari del Morazzone, la squadra di Broccanello si porta a -6 dal secondo posto, settimana prossima c’è il big match contro la Besnatese terza in classifica. Per Ceriano si interrompe la striscia positiva ma nulla è da buttare, i ragazzi di Brittanni sono ancora fuori dalla zona calda, domenica è fondamentale fare punti contro il Valle Olona invischiato nelle retrovie.

Ceriano Laghetto – Universal Solaro : 0-3

Ceriano Laghetto : Arrivabeni, Benedetti, Di Vito, Meroni S., Lorusso, Parisi, Giuliani, Cotugno, Riboldi, Eusebio, Frau. A disposizione : Ranieri, Mior, Iorino, Meroni C., Colucci, Coratella, Arienti, Alandi, Di Patria. All. Brittanni

Universal Solaro : Pasiani, Orlando, Sordillo, Clerici, Panariello, Comani, Tartaglione, Decarlo, Romeo, Latino, Belnome. A disposizione : Piazza, Trionfo, Mariani, Giordano, Bajoni, Marquez, Frontini, Briancesco, Gorla. All. Praino

Marcatori : 9st Tartaglione, 15st Tartaglione, 32st Clerici.

Arbitro : Labbrodoro di Gallarate, assistenti Francesco e Leonardo di Busto Arsizio