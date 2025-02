iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona ha convocato il consiglio comunale per giovedì 27 febbraio, con inizio alle 20.45, al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1.

Ordine del giorno:

Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 28 novembre 2024. Conferma delle aliquote e delle soglie di esenzione dell’addizionale comunale Irpef per il 2025. Approvazione delle aliquote Imu (Imposta Municipale Unica), con l’applicazione della maggiorazione prevista dalla legge 160/2019. Approvazione della nota di aggiornamento al Duo per il periodo 2025/2027 e del Bilancio di previsione del periodo 2025/2027. Approvazione della permuta di aree in via Leonardo da Vinci tra il Comune di Castiglione Olona e la società Mazzucchelli 1849 Spa. Approvazione della gestione associata dei servizi relativi al Piano di Zona 2025/2027 nell’ambito territoriale di Tradate.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza, che è invitata ad assistere alla seduta per essere aggiornata sulle decisioni amministrative che riguardano il territorio.

(foto archivio: il Castello di Monteruzzo ospiterà il consiglio comunale)

