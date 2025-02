CESANO MADERNO – E’ stata inaugurata ieri mattina Villa Verbano, bene confiscato alla criminalità organizzata, assegnato al Comune di Cesano Maderno e all’Ambito di Desio e trasformato, anche grazie al Pnrr, in un luogo di solidarietà a disposizione di persone e famiglie in difficoltà abitativa.

Un momento di grande emozione e partecipazione di tutta la comunità cesanese e non solo, che ha visto la presenza di rappresentanti di numerose Istituzioni e di tantissimi cittadini, in particolare di residenti del quartiere Molinello, dove ha sede la villa. Erano presenti, oltre al sindaco Gianpiero Bocca e all’assessora alle Politiche Sociali Cinzia Battaglia, il questore di Monza e della Brianza, Salvatore Barilaro, la viceprefetto di Monza e della Brianza, Marialaura Liberatore, Roberto Bellasio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la vicepresidente dell’Ambito di Desio Agata Dalò, Antonio D’Ovidio, consigliere del Codebri, anche in rappresentanza anche del presidente Giuseppe Lissoni. Hanno partecipato inoltre il capitano della tenenza dei carabinieri di Cesano Maderno, Sebastiano Ciancimino, il tenente Matteo Spiriti, comandante del gruppo operativo della Guardia di Finanza di Monza, l’ispettore Maurizio Gambino dei vigili del fuoco di Monza. E poi i rappresentanti delle associazioni: Libera Monza e Brianza, Mosaico, Brianza sicura e i Lions di Cesano Maderno.

Presenti i sindaci dei Comuni del Consorzio, assessori e consiglieri comunali, dirigenti e responsabili dei Servizi sociali. Dopo la benedizione di don Stefano Gaslini, il taglio del nastro e l’ingresso nella villa, divenuta un simbolo di legalità, rinascita e speranza.