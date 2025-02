Saronnese

CISLAGO – Due defibrillatori donati in un’occasione di festa: è stato durante la tradizionale festa di tesseramento e il pranzo sociale dello scorso 9 febbraio, dedicato a bersaglieri e “amici” dei bersaglieri, che sono stati consegnati i due defibrillatori. Con numerosissimi ospiti, nazionali e locali, ad assistere alla consegna: da Roma, Sergio Durastante, Benino Pochesci e Ennio Betti. Ospite speciale il presidente dell’associazione nazionale bersaglieri, Giuseppe Nicola Tota, che ha portato il suo saluto e il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di questi momenti di aggregazione per il futuro dell’associazione; in rappresentanza anche del consiglio nazionale, il presidente della sezione cislaghese, Gianfranco Moresco. Non sono mancati, però, bersaglieri di Varese, Tradate, Origgio, Saronno, Morazzone e Vercelli.

Presenti alla festa anche il sindaco di Cislago Stefano Calegari, la vice Romina Codignoni, i consiglieri provinciali Maurizio Fiori, Mauro Marchi, Enrico Lazzati.

L’evento è stato arricchito da un gesto di grande solidarietà: la donazione di due defibrillatori. Il primo è stato dedicato alla memoria dell’ex Presidente Carrù Francesco e di Lucia Ruzza. Il secondo sarà destinato alla Val Camonica, rafforzando l’impegno dei Bersaglieri nel servizio alla comunità.

“Oggi avrei voluto essere con voi per accogliere i nuovi tesserati e condividere l’emozione di entrare ufficialmente nella vostra famiglia, non solo come associata, ma anche come madrina e testimonial del gruppo Cuor di Bersagliere”, così il messaggio recapitato dall’assessore della cultura Francesca Caruso.

“Purtroppo, impegni istituzionali concomitanti non mi consentono di essere presente, ma desidero comunque portare i saluti di Regione Lombardia e celebrare insieme a voi il grande spirito di fratellanza e impegno del corpo dei bersaglieri. È per me un onore rappresentare e sostenere un’iniziativa che incarna valori di solidarietà, altruismo e servizio alla comunità, come dimostra il nobile impegno nella raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori da donare a chi ne ha più bisogno. L’energia, la passione e lo spirito di sacrificio che vi contraddistinguono dimostrano quanto il corpo dei bersaglieri sia ancora oggi un simbolo di valore e dedizione”, conclude.

(foto dei bersaglieri di Morazzone)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti