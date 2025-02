Comasina

CESANO MADERNO – A Cesano Maderno si prospetta un fine settimana ricco di appuntamenti, tra degustazioni di cioccolato, laboratori scientifici e teatro itinerante.

Festa del cioccolato: “Cioccolandia” in piazza Esedra

Fino a domenica 23 febbraio, dalle 9.30 alle 19.30, la Piazza Esedra ospita gli stand di Cioccolandia, un evento dedicato agli amanti del cioccolato con prodotti artigianali di alta qualità. Domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, si terrà il laboratorio del cioccolato per bambini e famiglie, un’occasione per scoprire tutti i segreti di questa delizia e trascorrere momenti di divertimento e convivialità.

Villa Verbano: inaugurata la nuova struttura per l’emergenza abitativa

Sabato 22 febbraio, alle 11:00, è stata ufficialmente inaugurata Villa Verbano, situata in via Verbano 1/B, nel quartiere Molinello. L’edificio, confiscato e assegnato al Comune di Cesano Maderno, è stato destinato ad alloggio temporaneo per persone e famiglie in emergenza abitativa, nell’ambito di un progetto gestito dal CoDeBri (Consorzio Desio Brianza).

Pillole di Scienza 2025: laboratorio per giovani scienziati

Venerdì 21 febbraio, alle 16 alla biblioteca Pappalettera, si è tenuto l’incontro “Scienziate e scienziati di domani”, un laboratorio pratico dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa rientra nella rassegna Pillole di Scienza 2025, volta a promuovere l’interesse per la scienza tra i più giovani. Gli eventi sono gratuiti, con prenotazione tramite l’app C’è Posto.

Teatro itinerante: “Ritorno a Spoon River” a Palazzo Arese Borromeo

Domenica 23 febbraio, alle 17, la compagnia teatrale “I Viaggiatori erranti” porterà in scena “Ritorno a Spoon River”, spettacolo ispirato alla celebre antologia di Edgar Lee Masters. La rappresentazione avrà luogo nelle suggestive sale di Palazzo Arese Borromeo. I posti per l’evento sono già esauriti.

