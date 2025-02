Calcio

Nella 24ª giornata, il Legnano torna a sorridere con un convincente 3-1 in trasferta contro il Base 96, mentre il Cinisello supera di misura il Meda per 2-1, consolidando la sua posizione a metà classifica. L’Ispra trova una vittoria pesante battendo 1-0 l’Ardor Lazzate grazie a una prestazione solida e al gol di Oldrini, mentre la Caronnese espugna Lentate con un prezioso 1-0, grazie alla rete dell’intramontabile Corno. Successo anche per il Mariano, che si impone 2-1 sul Sedriano, mantenendosi a ridosso delle prime posizioni. Infine, il Robbio Libertas vince lo scontro diretto con il Casteggio per 1-0, guadagnando punti importanti nella corsa alla salvezza.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 4′ pt Santagostino (L), 43′ pt Veroni (L), 38′ st Marinaci (B), 41′ st Noia (L)Reti: 25′ pt Di Giuliomaria (M), 28′ pt Cesana (C), 40′ st Pardo (C)Reti: 10′ st OldriniReti: 15′ st CornoReti: Orellana Cruz (M), Mancosu (M), N’Diaye (S)Reti: 4′ st AlabisoSolbiatese 53, Rhodense 52, Mariano 52, Pavia 50, Caronnese 48, Ardor Lazzate 44, Saronno 36, Cinisello 30, Sestese 29, Legnano 28, Vergiatese 28, Lentatese 26, Sedriano 25, Meda 22, Casteggio 22, Ispra 21, Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 15.