Cronaca

SARONNO – Giornata difficile quella di ieri nel Saronnese, con quattro incidenti stradali che hanno causato feriti e disagi alla viabilità.

Grave scontro sulla tangenziale est

L’episodio più grave si è verificato alle 9 lungo la Sp 31 bis, dove due automobili e un furgone si sono scontrati violentemente nei pressi del confine con Ceriano Laghetto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, tre ambulanze, l’automedica e l’auto-infermieristica, mentre l’elisoccorso ha trasportato il ferito più grave all’ospedale di Circolo di Varese. Altre quattro persone, tra cui due bambini di 4 e 12 anni, sono state ricoverate in diversi ospedali per contusioni e lesioni di varia entità. La tangenziale è rimasta bloccata per diverse ore, causando pesanti ripercussioni sul traffico.

Auto in fiamme a Caronno Pertusella

Poco dopo, alle 9:20, in corso della Vittoria, al confine tra Saronno e Caronno Pertusella, un uomo di 54 anni alla guida di un’Audi TT ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un albero. L’auto ha preso fuoco, ma il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo, riportando solo contusioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, che hanno domato le fiamme e rimosso la carcassa del veicolo.

Ribaltamento a Gerenzano e tamponamento a Caronno Pertusella

Alle 10:50, in via Risorgimento a Gerenzano, un’auto si è ribaltata causando il ferimento di due giovani di 17 anni, che non hanno necessitato il trasporto in ospedale. Infine, alle 11.35, in via Kennedy a Caronno Pertusella, un tamponamento tra due auto ha provocato il ferimento lieve di una donna di 37 anni, medicata sul posto dal personale sanitario della Croce viola.

(foto: una immagine dell’incidente sulla Sp 31 bis)

23022025