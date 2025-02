news

Ethereum è ancorato da qualche giorno alla soglia dei 2.700 dollari, senza riuscire a superarla. Si tratta di una cifra piuttosto modesta, ma ancora lontana dal minimo del bear market che era stato di circa 1.000 dollari nel momento peggiore.

Nell’ultimo periodo, Ethereum ha registrato una crescita di circa 1,7x dai minimi, un dato che, sebbene possa sembrare significativo, risulta modesto rispetto ad altre crypto, anche meno rinomate. Questa situazione ha alimentato una crescente sfiducia nei confronti del token ETH, che sembra essere diventato una sorta di paria nel mercato delle criptovalute.

Tuttavia, un dato in particolare suggerisce che potrebbe essere arrivato il momento della svolta: la quantità di ETH presenti sugli exchange. Attualmente, infatti, circa 18 milioni di ETH sono distribuiti su tutti gli exchange, un valore che, sebbene possa sembrare elevato, rappresenta il minimo storico.

Ciò è dovuto al fatto che sempre più investitori scelgono di trasferire le loro crypto su wallet personali, riducendo la disponibilità di ETH sugli exchange. Questa scarsità potrebbe generare una sorta di euforia per un asset limitato, anche se al momento siamo ancora lontani (ma non troppo) da tale scenario.

Inoltre, il grafico di Ethereum sembra inviare un segnale chiaro agli investitori. Dal minimo del bear market a oggi, Ethereum ha mostrato una crescita costante, rimbalzando su una linea di trend ascendente con minimi crescenti molto precisi.

Il livello attuale di 2.700 dollari è cruciale, poiché rappresenta esattamente il punto di rimbalzo su questa linea. Analizzando il grafico settimanale, Ethereum appare coinvolto in una fase di forte compressione che dura da due anni.

Questa situazione, unita alla ridotta disponibilità di ETH sugli exchange, potrebbe essere il preludio a un bull market imminente.

Ciò che ci si può aspettare, infatti, è un rimbalzo da questa soglia di 2.700 dollari, che potrebbe riportare ETH ai massimi locali di 4.000 dollari.

A quel punto sarà fondamentale capire se ETH tornerà a consolidarsi in questo triangolo rialzista ancora per un po’, oppure se avrà raggiunto un punto di compressione tale da innescare un forte rialzo, aprendo le porte a un vero mercato bullish.

BTC Bull meglio di ETH?

In questo periodo sta emergendo un nuovo token molto popolare nelle community di meme coin e tra i massimalisti di Bitcoin.

Si tratta di BTC Bull ($BTCBULL), una crypto meme che sfrutta il bull market di Bitcoin per diventare virale, offrendo al contempo una caratteristica unica. BTC Bull è infatti una meme coin che premia la sua community con airdrop di Bitcoin veri in occasione di determinati eventi storici che riguardano la criptovaluta per eccellenza.

Infatti, ogni volta che Bitcoin raggiungerà un nuovo traguardo, BTC Bull distribuirà un airdrop a tutti gli investitori che avranno acquistato e messo in staking il token $BTCBULL prima di quel momento.

Inoltre, lo staking, oltre a garantire l’accesso agli airdrop, consente di ottenere ulteriori ricompense elevate direttamente in token $BTCBULL. Attualmente, il rendimento annuo stimato dello staking si aggira intorno al 200%, permettendo di incrementare rapidamente la propria quota di BTC Bull in portafoglio.

Per questo motivo, molti investitori stanno approfittando oggi della prevendita del token $BTCBULL per acquistarne il più possibile e metterli subito in staking. Dopo poco appena due settimane dall’apertura della prevendita, sono già stati raccolti oltre 2,5 milioni di dollari in investimenti.

Il token BTC Bull è attualmente acquistabile al prezzo di lancio di 0,002375 dollari, una cifra che appare particolarmente conveniente in vista della futura quotazione sugli exchange.

Una meme coin che distribuisce Bitcoin è un’idea poco comune e, fin dal primo giorno di trading, il prezzo potrebbe registrare un forte incremento. Se, contemporaneamente, si verificasse un’altseason o una nuova crescita di Bitcoin verso livelli più alti, BTC Bull potrebbe diventare la meme coin più popolare del momento.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.