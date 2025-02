Calcio

La 22ª giornata del campionato di Promozione, ha visto la Baranzatese consolidare il primato grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Aurora Cantalupo, con i gol di Guastone e Lillo. Alle spalle della capolista, il Morazzone impatta 1-1 contro l’Olimpia Tresiana, con Piazza e Gerevini a segnare per le rispettive squadre. La Besnatese si impone con un netto 3-0 sul Verbano grazie a Leontini, Cinotti e Martinoia, mentre l’Universal Solaro rifila un 3-0 al Ceriano Laghetto con la doppietta di Tartaglione e uno di Clerici. Nel resto del programma, il Cob 91 batte 2-0 il Valle Olona con le reti di Anelli e Siviero, mentre il Gavirate vince per 2-0 contro il Canegrate grazie a una doppietta di Morbioli. Pareggio a reti inviolate tra Luino e Castanese, che spartiscono la posta in palio.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

0-2 Reti: Guastone, Lillo3-0 Reti: 9′ pt Rig. Leontini, 40′ pt Cinotti, 33′ st Martinoia0-3 Reti: 9′, 16′ st Tartaglione, 33′ st Clerici2-0 Reti: Anelli, Siviero2-0 Reti: 37′ pt Morbioli, 49′ st Morbioli1-1 Reti: 30′ pt Piazza (O), 47′ st Rig. Gerevini (M)1-1 Reti: 12′ pt Bonizzoni (B), 52′ st Rig. Castelnuovo (U)0-0Baranzatese 59, Morazzone 47, Besnatese 43, Universal Solaro 41, Canegrate 35, Accademia BMV 34, Aurora Cantalupo 32, Cob 28, Castanese 25, Ceriano Laghetto 24, Gavirate 22, Olimpia Tresiana 21, Luino 20, Verbano 18, Valle Olona 17, Academy Uboldo 16.