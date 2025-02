SARONNO – Una sorpresa speciale ha emozionato i fedeli presenti alla messa di sabato 22 febbraio, che ha concluso il triduo dedicato alla reliquia del cuore di Carlo Acutis. Al termine della celebrazione con la chiesa gremita di persone accorse per vivere un momento di fede e raccoglimento c’è stata la consegna ufficiale a monsignor Ennio Apeciti dell’anteprima del Carletto all’Amaretto, un nuovo biscotto creato in onore del beato Carlo Acutis. Un gesto simbolico che ha unito la tradizione saronnese con il ricordo dolce e autentico del giovane beato.

Il Carletto all’Amaretto è molto più di un semplice dolce: è un omaggio alla memoria di Carlo Acutis, che unisce la tradizione dell’amaretto saronnese con un tocco personale. La sua forma ad aureola richiama la santità del giovane, mentre le gocce di cioccolato sono un tributo ai suoi gusti personali, come raccontato dalla madre Antonia nella biografia del figlio. Il biscotto è prodotto artigianalmente da Massimo Borroni, già noto per la creazione dell’Amoretto, e sarà protagonista delle celebrazioni previste a Saronno per il 27 aprile, giorno della canonizzazione, e il 3 maggio, compleanno di Carlo.

L’intero triduo è stato un successo, con una partecipazione straordinaria della comunità locale e dei pellegrini. Da giovedì 20 a sabato 22 febbraio, la comunità pastorale Crocifisso Risorto ha accolto fedeli e visitatori con un programma ricco di celebrazioni, culminato con la presenza di monsignor Ennio Apeciti è il primo prete della diocesi di Milano con cui la madre Antonia ha parlato per far cominciare il processo di beatificazione del figlio Carlo. Ogni giornata ha offerto momenti di preghiera e riflessione, con la catechesi guidata da don Massimiliano Bianchi, la solenne esposizione della reliquia del cuore di Acutis.

Il grande coinvolgimento dei fedeli è stato anche il frutto dell’ottima organizzazione curata da don Massimiliano Bianchi, che ha saputo creare un’atmosfera accogliente e spiritualmente intensa. La comunità ha risposto con entusiasmo, rendendo il Santuario un luogo di incontro e crescita spirituale.

