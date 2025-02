Città

SARONNO – È trascorsa una settimana da quando, sabato scorso, il consiglio comunale ha respinto il bilancio di previsione con 12 voti favorevoli, 12 contrari e l’astensione da parte della presidente Marta Gilli avviando l’accelerazione che ha portato in 5 giorni alla fine dell’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi. ​QUI LA SINTESI DELLA SEDUTA

Che si fosse ad un passaggio cruciale di quella crisi che si trascinava da settembre è stato subito chiaro soprattutto quando durante la seduta, è emersa la preoccupazione di ridurre al minimo un eventuale periodo di commissariamento. Si è discusso che le dimissioni del sindaco e la mancata approvazione del bilancio entro il 28 febbraio avrebbero comportato oltre un anno di commissariamento. Da qui, la consapevolezza che l’unica soluzione allo stallo politico fosse rappresentata da dimissioni di massa dei consiglieri.

​

Lunedì, la lista civica Obiettivo Saronno ha annunciato la disponibilità dei propri consiglieri a dimettersi per permettere ai cittadini di tornare al voto ed evitare un lungo commissariamento. Determinate, e vera svolta per la fattibilità di questa scelta, l’intervento del consigliere indipendente Mattia Cattaneo, ex esponente di Saronno Civica che ha detto di vedere le dimissioni contestuali di 13 consiglieri come soluzione all’impasse. Martedì, il sindaco Augusto Airoldi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato le proprie dimissioni e ha esortato i consiglieri di centro, destra e sinistra a fare altrettanto, al fine di consentire l’arrivo di un commissario, l’approvazione del bilancio e successivamente tornare alle urne. ​

Così mercoledì sera, 17 consiglieri hanno presentato le dimissioni contestuali, determinando lo scioglimento del consiglio comunale e l’avvio della procedura per la nomina di un commissario prefettizio. Tra i dimissionari figurano: Alessandro Fagioli, Raffaele Fagioli, Riccardo Guzzetti, Pier Angela Vanzulli e Claudio Sala per la Lega; Gianpietro Guaglianone per Fratelli d’Italia; Agostino De Marco per Forza Italia; Luca Davide, Luca Amadio, Cristiana Dho e Lorenzo Puzziferri per Obiettivo Saronno; Giuseppe Calderazzo per il Movimento 5 Stelle; Mattia Cattaneo come indipendente; Lucy Sasso e Simone Galli per il Partito Democratico; Nourhan Moustafa per Tu@Saronno; e Roberta Castiglioni per Saronno Civica. ​

