SARONNO – Domenica 16 febbraio al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, Chiesa Giubilare, Basilica Romana Minore e Centro Locale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, gli animatori, i membri e i simpatizzanti della Rete Mondiale di Preghiera del Papa della Zona IV della Diocesi di Milano hanno celebrato il Giubileo Rmpp di Zona IV.

Inoltre nel 2025 ricorre anche il decimo anniversario (2015-2025) del gruppo Rmpp che si riunisce mensilmente il primo giovedì del mese (tranne da luglio a settembre) alle ore 20,30 in Santuario per pregare secondo l’intenzione mensile di preghiera del Papa con S. Rosario, S. Messa, Adorazione Eucaristica con Testimonianza collegata al tema del mese.

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è un’opera pontificia che desidera mobilitare persone e comunità, con la preghiera e l’azione, sulle sfide dell’umanità e della missione della Chiesa che il Pontefice presenta mensilmente attraverso l’intenzione mensile di preghiera affidata alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (www.retepreghierapapa.it).

Domenica scorsa l’incontro è iniziato, alle ore 15,00 ora della Divina misericordia, presso la Sala Capitolare, con un momento di preghiera per la salute del Santo Padre Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma, poi c’è stata l’ accoglienza e la condivisione delle esperienze sul Cammino del Cuore curata dal Coordinatore Diocesano e Delegato Regionale Rmpp Lombardia, Raffaele Pier Luca Di Francisca al quale è seguita una breve relazione sull’enciclica di Papa Francesco “Dilexit Nos” sul tema del Cuore umano e divino di Gesù (questo Giubileo ordinario si inserisce nel Giubileo del Sacro Cuore di Gesù che si concluderà il 27 giugno per i 350 anni dalla prima apparizione di Gesù a S. Margherita Maria Alacoque).

Dopo questo primo momento in processione con stendardo e scudo o scapolare del Sacro Cuore di Gesù, i fedeli si sono spostati in Santuario per vivere la preghiera “Riconciliati con Dio mediante la Croce”, che è stata guidata da don Emilio Giavini, Direttore RMPP della Zona IV. Alla quale è seguita l’esposizione del Santissimo Sacramento, la recita del S. Rosario e la Celebrazione Eucaristica domenicale presieduta dal Prevosto Mons. Giuseppe Marinoni.

È stata una buona occasione per visitare il Santuario nel mese nel quale è stata celebrata la festa della Presentazione di Gesù al tempio (2 febbraio) ed ammirare l’omonima opera dipinta nel presbiterio insieme alla famosa adorazione dei Magi, visto che nel 2025 si celebrano i 500 anni degli affreschi del pittore Bernardino Luini. Il prossimo incontro mensile di preghiera secondo l’intenzione mensile del Papa sarà giovedì 6 marzo alle ore 20:30 e avrà come testimoni animatori e coppie di Valle di Akor, un cammino spirituale di formazione e preghiera per coppie conviventi.

