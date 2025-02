Cronaca

SARONNO – Non sono in pericolo di vita i feriti dell’incidente avvenuto ieri mattina lungo la tangenziale che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Sono le buone notizie che arrivano dal comando di polizia locale di piazza Repubblica che si è occupato sia della gestione della viabilità e dei primi soccorsi durante l’emergenza sia di tutti i rilievi e gli accertamenti successivi al sinistro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.05 lungo la SP 31 bis al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: tre ambulanze, tra cui quella della Croce Viola di Cesate, un’automedica, un’auto-infermieristica e l’elisoccorso proveniente da Como, che è atterrato in un campo vicino. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Saronno che come detto ha gestito la sicurezza e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sei le persone coinvolte, tra cui un bambino di 4 anni e uno di 12. Tre dei feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Saronno, Niguarda e San Gerardo di Monza, mentre una donna, più grave, è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.

Le altre due persone, anch’esse in codice giallo, sono state trasferite all’ospedale Sant’Anna di Como. Nonostante la gravità iniziale dell’intervento, le condizioni dei feriti sono ora stabili e non destano particolari preoccupazioni. Le indagini per chiarire le cause del sinistro sono ancora in corso.

Grave incidente sulla tangenziale tra Saronno Ceriano e Rovello: le foto dei soccorsi

