Calcio

La 29ª giornata del Girone B di Serie D regala emozioni e risultati sorprendenti. L’Ospitaletto mantiene la vetta pareggiando 1-1 con il Breno, mentre la Folgore Caratese accorcia le distanze con il successo per 2-0 sulla Varesina. Vittorie pesanti per Pro Palazzolo e Casatese, entrambe in rimonta: i biancorossi piegano 2-1 il Crema grazie alle reti di Arras e Ciccone, mentre la Casatese ribalta il Fanfulla nei minuti di recupero con le firme di Isella e Goffi. Il Desenzano rallenta, fermato sull’1-1 dal Sant’Angelo, mentre il ChievoVerona strappa tre punti preziosi in trasferta superando di misura la Pro Sesto con un gol di Paulinho. Successo largo per il Club Milano, che supera 3-1 il Sangiuliano City, e per il Magenta, corsaro 3-1 sul campo della Castellanzese. In chiave salvezza, il Ciliverghe si rilancia battendo 3-2 l’Arconatese in un match spettacolare, mentre il Vigasio supera 2-0 la Nuova Sondrio, lasciando gli ospiti nei bassifondi della classifica. Con una classifica ancora corta sia in zona playoff che playout, il finale di stagione si preannuncia incandescente.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 8′ pt Cardella (D), 42′ pt Grossi (S)Reti: 40′ pt Mandelli (F), 45′ st Isella (C), 47′ st Goffi (C)Reti: 11′ pt Toldo (M), 15′ pt Rig. Gatelli (M), 20′ pt Rig. Chessa (C), 2′ st Toldo (M)Reti: 26′ pt Delcarro (A), 17′ st Bresciani (C), 18′ st Bardelloni (C), 25′ st Medici (A), 34′ st Rusconi (C)Reti: 7′ pt Dioh (M), 11′ pt Lupano (S), 31′ pt Capone (M), 18′ st Cattaneo (M)Reti: 2′ pt Arras (P), 41′ pt Ciccone (P), 11′ st Guarino (C)Reti: 2′ st Pedone, 44′ st CocolaReti: 32′ pt Baraye (O), 6′ st Tagliani (B)Reti: 28′ st PaulinhoReti: 36′ pt Orfeini, 10′ st VetereOspitaletto 59, Folgore Caratese 54, Pro Palazzolo 53, Casatese 52, Desenzano 51, Varesina 49, ChievoVerona 47, Sant’Angelo 39, Pro Sesto 38, Breno 37, Club Milano 36, Vigasio 35, Sangiuliano City 33, Crema 33, Nuova Sondrio 29, Castellanzese 29, Fanfulla 28, Ciliverghe 26, Magenta 26, Arconatese 22