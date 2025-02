Comasco

TURATE – Da quasi otto anni, la casetta dell’acqua installata nel 2017 nell’area verde di via Garibaldi, nei pressi del parco giochi e dell’asilo nido “Il Campetto”, sta portando benefici concreti alla comunità.

Fino ad oggi, ha erogato ben 1.635.037 litri d’acqua, contribuendo a evitare la dispersione nell’ambiente di 43.601 chili di plastica, equivalenti a migliaia di bottiglie monouso. Inoltre, grazie a questa iniziativa, i cittadini hanno potuto risparmiare complessivamente circa 218.005 euro.

Questi magnifici risultati sono stati esposti durante l’appuntamento speciale per la “Giornata della casetta dell’acqua”. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di continuare con la valorizzazione di questo strumento, e quindi per questa ragione un tecnico di “Aqvagold”, società che gestisce il servizio per conto del Comune, ha spiegato ai cittadini i vantaggi delle modalità di utilizzo di questo servizio.

