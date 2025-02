Saronnese

UBOLDO – Giovedí sera pienone in sala consiliare: tanti cittadini uboldesi, commercianti e anche amministratori locali come il sindaco di Rescaldina, “che a sorpresa è intervenuto informandoci su alcuni aspetti importanti e critici che interesseranno tutti i Comuni della zona nei prossimi mesi” fanno sapere gli attivisti di Uboldo al centro, organizzatrice di una serata di approfondimento sul futuro Pgt, il Piano di governo del territorio.

E’ motivo di soddisfazione, dicono da Uboldo al centro “vedere che quando si ha l’obiettivo di affrontare seriamente le questioni, senza fare polemiche inutili ma per informare sui fatti e provare a lanciare stimoli costruttivi a chi ci amministra, i cittadini rispondono numerosi. Sempre.

insieme ai consiglieri della lista Uboldo Civica – con cui è stato molto stimolante e interessante preparare questa serata – abbiamo voluto spiegare i fatti riguardo le due varianti al Pgt*: “Centro Commerciale Tigros + Burger King” e il “Parcheggio Multipiano” per quasi 500 furgoncini Amazon.

Abbiamo evidenziato i fatti e quelle che per noi sono le criticità: la fretta a concedere varianti, la mancata capacità di contrattazione a svantaggio di Uboldo ed altro. Chi amministra decide, chi e’ in minoranza deve vigilare, informare, e proporre. Questo abbiamo fatto, e questo continueremo a fare.

E’ partito l’iter per il nuovo Pgt*: se il buongiorno si vede dal mattino con queste due varianti, ci sarà da vigilare con attenzione”.

23022025