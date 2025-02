Comasco

LOMAZZO – Nessun ferito, ma tanta paura questa mattina lunedì 24 febbraio per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A9 in direzione Como, all’altezza dell’uscita di Lomazzo sud. Intorno alle 8:03, un’autovettura è finita contro il guard rail nel tratto tra l’innesto dell’A36 e Lomazzo sud. Fortunatamente, l’incidente ha coinvolto solo il conducente che non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e un’ambulanza base della SOS Uboldo, oltre ai tecnici dell’ATS Novate. Non è stato necessario il trasporto in ospedale del conducente fortunatamente illeso. . L’intervento di soccorso tecnico urgente si è concluso alle 8:15, con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.

Le operazioni hanno comportato qualche rallentamento del traffico nella zona, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo grazie alla rapidità delle operazioni dei soccorritori. Ancora in corso la ricostruzione del sinistro e delle cause tra cui si valuta anche l’impatto della nebbia che nelle prime ore di oggi ha avvolto la zona della Bassa Comasca e del Saronnese.

