news

Gli agenti AI si stanno affermando con la stessa rapidità di una criptovaluta virale, e non si tratta di un’altra versione di Dogecoin. Queste “menti digitali” stanno rivoluzionando i settori della blockchain e delle criptovalute grazie alla loro capacità di gestire analisi di trading, sicurezza e persino smart contract.

Agenti AI che ottimizzano la finanza decentralizzata? Questo sembra essere il futuro. Secondo Sellers Commerce, il mercato degli agenti AI crescerà del 538%, passando dai 7,38 miliardi di dollari del 2023 a 47 miliardi di dollari entro il 2030.

In questo articolo approfondiamo il tema e cerchiamo di capire come questo settore influirà nel mercato delle criptovalute nei prossimi mesi.

Cosa fanno esattamente gli agenti AI?

Gli agenti AI rappresentano l’avanguardia della tecnologia: in pratica, sono come piccoli operai digitali capaci di trasformare la percezione in azione, senza necessità di direttive umane. Completamente autonomi, questi software interagiscono con l’ambiente attraverso sensori e API, elaborando le informazioni e agendo per completare compiti specifici.

La famiglia degli agenti AI è molto ampia e variegata: ci sono quelli semplici, che rispondono a specifici stimoli; quelli basati su modelli, che utilizzano rappresentazioni interne per prendere decisioni più informate, e quelli orientati agli obiettivi, che agiscono per ottenere determinati risultati.

Il livello più avanzato comprende gli agenti basati sull’utilità reale, che scelgono le azioni più vantaggiose, e gli agenti di apprendimento, che affinano le proprie competenze nel tempo.

In numerosi settori, come la finanza e la cybersecurity, gli agenti AI dimostrano la loro potenza. Perfino le autovetture autonome li utilizzano per determinare il percorso migliore. Sostanzialmente, operano seguendo tre processi: percepiscono i dati, li analizzano attraverso algoritmi di apprendimento automatico e li trasformano in azioni concrete.

Alcuni agenti sono puramente reattivi, mentre altri sono proattivi, anticipando le esigenze grazie all’analisi dei dati storici, caratteristica essenziale per il rilevamento delle frodi.

Il ruolo degli agenti AI nel mondo blockchain e delle criptovalute

Nel settore della blockchain, gli agenti AI stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza. Ad esempio, ottimizzando i tassi di prestito e gestendo i pool di liquidità nella DeFi, contribuendo a massimizzare i rendimenti.

Inoltre, monitorano le transazioni per individuare comportamenti sospetti, garantendo una maggiore conformità alle normative KYC e AML. Con l’Ethereum Virtual Protocol che ha raggiunto una capitalizzazione di 1,9 miliardi di dollari nel 2024, la fusione tra AI e blockchain apre nuove prospettive.

Prospettive future degli agenti AI nella blockchain

Il futuro degli agenti AI nel contesto delle blockchain è ricco di innovazioni e tecnologie emergenti su larga scala. La loro espansione,infatti, è favorita dall’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale in numerosi settori, incluso quello delle criptovalute, dove semplifica e automatizza i processi più importanti in un ambiente altamente volatile.

Secondo Anthony Georgiades di Innovating Capital, gli agenti AI sono ormai strumenti imprescindibili per gestire enormi flussi di dati, dai movimenti dei prezzi ai volumi di transazione. Questo offre un vantaggio competitivo ai trader, che possono prendere decisioni sempre più “data-driven”.

Altri esperti, come Mithilesh Ramaswamy, evidenziano l’importanza dell’IA nella sicurezza. Grazie ai modelli di elaborazione del linguaggio naturale, gli agenti AI, infatti, possono individuare frodi e transazioni sospette, proteggendo piattaforme e utenti.

MIND of Pepe ($MIND): un esempio innovativo di meme coin basata su AI

Grazie alla crescente diffusione degli agenti AI, MIND of Pepe ($MIND), il nuovo progetto che unisce meme coin e intelligenza artificiale, sembra aver imboccato con decisione la strada del successo.

Basata sull’intelligenza artificiale, questa meme coin sta ridefinendo le regole del settore crypto. L’attuale prevendita del token $MIND ha già raccolto oltre 6,6 milioni di dollari, con l’obiettivo di raggiungere la soglia di 10 milioni di dollari entro la prima metà di marzo.

Il suo agente AI è auto-sovrano, capace cioè di intercettare nuove tendenze sui social media e individuare le opportunità migliori, esclusivamente per i possessori del token ERC-20.

MIND of Pepe si distingue nel panorama delle criptovalute per la sua capacità di coniugare blockchain e AI con un approccio pratico e innovativo. Oltre a monitorare i social media, infatti, utilizza avanzati modelli di intelligenza artificiale per individuare le tendenze emergenti, fungendo da “hive-mind” dell’analisi comportamentale.

Operando in modo completamente autonomo, l’agente AI di MIND of Pepe è in grado di prendere decisioni rapide e di interagire con il settore delle dApp. Può persino lanciare nuovi token, offrendo ai suoi possessori l’opportunità di investire prima che questi diventino di dominio pubblico.

Al prezzo attuale di 0,0033722 dollari, il token $MIND ha già attratto numerosi investitori verso il pool di staking con un APY del 344%. Attualmente, oltre 1 miliardo di token sono stati messi in stake. In questo senso, per generare reddito passivo, gli investitori devono acquistare i token $MIND collegando il proprio portafoglio crypto al sito ufficiale di MIND of Pepe.

È possibile acquistare i token $MIND nell’attuale prevendita utilizzando criptovalute $ETH, $USDT oppure una carta di credito/debito.

Per rimanere aggiornati sul progetto, è consigliabile entrare nella community su X e Telegram.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.