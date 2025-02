Groane

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Nilde Moretti nell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

“Sono passati tre anni dall’invasione della Russia in Ucraina. Tre anni di morti, di famiglie spezzate, di una guerra che mette a rischio la sicurezza dell’Europa intera. Il 24 febbraio del 2022 abbiamo vissuto l’escalation di un conflitto che ancora oggi la via diplomatica non è riuscito a dirimere. Gli sforzi dell’Unione Europea sono importanti e sotto gli occhi di tutti, ma possiamo ancora fare di più.

Come Comune di Solaro abbiamo aderito subito alle iniziative per sostenere la pace e per accogliere chi lasciava la propria casa temendo per la propria vita. Abbiamo attivato diversi punti di accoglienza e sostenuto le attività di supporto della Caritas, sempre impareggiabile. La nostra comunità ha reagito mostrando tutta la sua generosità, permettendo ad oltre cinquanta persone di trovare un rifugio dalla guerra. Ancora oggi siamo al fianco di chi ha perso tutto e non è ancora riuscito a tornare a casa. Intendo ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per dare un futuro a chi ha visto la morte negli occhi, accogliendo con generosità nella nostra Solaro, mostrando il vero volto dell’ospitalità italiana. In particolare ringrazio il gruppo interpreti che ci ha aiutato nelle fasi dell’arrivo e dell’accoglienza, tutti i volontari che ci hanno affiancato e poi le realtà, come il Parco delle Groane, la parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta ed Electrolux, che hanno ospitato visite in gruppi per presentare e far conoscere parte della nostra comunità.

Siamo sempre pronti a fare la nostra parte, ma siamo in attesa della notizia più importante di tutte: la fine del conflitto, la ritirata delle truppe russe, la ripresa della vita civile in Ucraina, la pace per tutti i popoli. Non un giorno di guerra in più, solo la pace”.

(foto archivio: una raccolta di generi di prima necessità a Solaro nei primi giorni di guerra)

