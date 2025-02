Altre news

SARONNO – Lunedì 24 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con una graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature si manterranno su valori stabili: la massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima toccherà i 4°C. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

In Lombardia, la situazione sarà simile, con cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni significativi. Sulle basse pianure occidentali saranno possibili banchi di nebbia in sollevamento diurno, mentre sulle aree prealpine e alpine si alterneranno schiarite e nuvolosità crescente nel corso della giornata.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo rispecchierà quello di Saronno, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature analoghe, senza precipitazioni attese.

TRADATE – Oggi il cielo è caratterizzato da nubi sparse che si alternano a schiarite al mattino, con una graduale attenuazione della nuvolosità che porterà a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature variano tra una massima di 13°C e una minima di 3°C, con lo zero termico che si attesta a 2157 m. I venti sono assenti al mattino e deboli da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è presente.

LAZZATE – Oggi il cielo è caratterizzato da nubi basse e banchi di nebbia, che si diradano gradualmente fino a diventare parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. Le nubi torneranno in serata, ma non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature raggiungono una massima di 12°C e una minima di 5°C, con lo zero termico che si attesta a 2141 m. I venti sono assenti al mattino e deboli da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è in vigore.

