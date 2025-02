Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Poste Italiane.

Poste Italiane ha fornito nuove indicazioni riguardanti il ritiro delle raccomandate per i clienti di Gerenzano. Le raccomandate avvisate dai portalettere fino al 24 gennaio 2025 e con possibilità di ritiro fino al 28 gennaio 2025 saranno disponibili presso lo sportello avanzato di Gerenzano, situato all’interno dell’Ufficio Postale di Saronno, in Via Varese 130. Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

Per tutte le altre raccomandate destinate ai clienti di Gerenzano, il ritiro potrà avvenire direttamente presso qualsiasi sportello dell’Ufficio Postale di Saronno. In questo caso, i clienti dovranno prendere un ticket al totem e potranno accedere al servizio in orario prolungato: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

Poste Italiane ringrazia per la collaborazione e invita i cittadini a rispettare le modalità indicate per agevolare il ritiro della corrispondenza in modo ordinato ed efficiente.

