Google, una delle aziende tech più importanti al mondo, ha rilasciato recentemente una dichiarazione di grande impatto riguardo a Bitcoin, che potrebbe essere estesa in parte anche ad altre criptovalute.

Ha affermato, infatti, e su questo c’è piena unanimità, che Bitcoin è ancora poco diffuso a causa della complessità gestionale e della struttura articolata del mondo delle crypto.

In effetti, oggi, chi vuol pagare qualcosa in Bitcoin, inviare questa crypto a qualcun’altro o semplicemente gestire l’asset sul proprio wallet, non riesce a farlo in modo diretto, semplice e veloce.

Sicuramente, i più giovani, nati e cresciuti con smartphone e tecnologia digitale probabilmente sanno come fare e se la cavano senza problemi (anche se non tutti ne hanno una conoscenza approfondita del settore crypto e delle sue meccaniche). Ma tutti gli altri?

Attualmente, trasferire Bitcoin o altre criptovalute è semplice solo se si dispone di un account su piattaforme specifiche che consentono il passaggio tra asset senza particolari difficoltà.

Tuttavia, se si considera che l’utilizzo di un wallet crypto è sempre esposto al rischio di scegliere involontariamente una chain sbagliata e, così facendo, di perdere i propri fondi durante la transazione, non si può certo definire il processo “semplice”.

Sebbene non si tratti di un processo complesso dal punto di vista tecnico (soprattutto una volta acquisita una certa familiarità) rimane pur sempre la possibilità di commettere errori involontari e c’è indubbiamente ancora molto margine di miglioramento nel sistema di funzionamento per rendere l’esperienza più diretta e intuitiva.

Ecco perché Kyle Song, esperto di Web3 di Google, ha affermato di voler trovare una soluzione integrata nei servizi del colosso di Mountain View per risolvere le attuali difficoltà.

Se il proprio account Google consentisse di accedere a un wallet e scambiare crypto in pochi clic, verrebbero abbattute molte delle principali barriere all’adozione che oggi esistono in questo mercato.

Ovviamente, per ora si tratta solo di ipotesi, ma è evidente che un’azienda come Google abbia le risorse per realizzare un simile progetto. Se poi Google lanciasse una soluzione proprietaria, è quasi certo che anche Apple, Microsoft e altri nomi di primo piano del settore risponderebbero con una propria alternativa.

Ma questo passo dal Web 2 al Web 3 potrebbe portare davvero dei benefici agli investitori? Sicuramente semplificherà il processo, ma potrebbe farlo in un modo non adeguato, almeno secondo un certo punto di vista.

Google, Microsoft e altre grandi aziende sono note per la loro gestione dei dati personali, sempre pronte a raccogliere informazioni sugli utenti per migliorare l’esperienza ma anche per fini commerciali, che spesso sono stati al centro di dibattiti e questioni legali.

Il mondo decentralizzato delle criptovalute, infatti, mal si concilia con questi colossi “affamati” di dati dei propri utenti, desiderosi di inserire pubblicità nei nuovi spazi che si creano in questa nuova era del Web.

Best Wallet: una soluzione contro la centralizzazione

Se da un lato aziende come Google cercano di centralizzare i vari aspetti della nostra vita digitale, dall’altro esistono realtà che promuovono la decentralizzazione.

Una di queste è Best Wallet, che con il suo wallet crypto di ultima generazione aiuta gli utenti a mantenere privati i propri investimenti.

250K+ traders are locking in their edge with Best Wallet. 💎 Track new tokens, trade seamlessly, and manage your entire portfolio in one app. ⚔️ The market moves fast, and staying ahead means having the right tools. Download Now! 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/AMgOYRzFPf — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 3, 2025

Si tratta di un wallet crypto che permette di depositare fondi prelevati dagli exchange o ricevuti da altri utenti. Tuttavia, a differenza delle soluzioni più comuni nel mercato, offre una serie di funzionalità uniche e altamente innovative.

Tramite Best Wallet, ad esempio, è possibile ottenere una carta di pagamento per spendere direttamente le crypto presenti nel proprio wallet. A ciò si aggiunge una sezione esclusiva per gli utenti dedicata alle migliori prevendite presenti nel mercato, con dettagli approfonditi sulle caratteristiche e la possibilità di investire con pochi tap.

Altre funzioni includono l’acquisto di crypto tramite carta di pagamento, una sezione dedicata al mondo iGaming e molte altre opzioni.

Grazie a questa offerta completa, Best Wallet si posiziona tra i migliori e più avanzati wallet disponibili oggi sul mercato, come confermato dalla sua crescente quota di utenti. È inoltre il wallet in più rapida crescita in termini di adozione, con una diffusione sempre più capillare, aspirando a ricoprire il 40% di market share entro il 2026. Si tratta di una notizia positiva anche per il token BEST, nativo della piattaforma Best Wallet, e per i suoi detentori: con l’aumento degli utenti, infatti, il token sta guadagnando sempre più popolarità.

Questo potrebbe portare a un forte incremento del suo valore, attualmente fissato a 0,024075 dollari nella sua prevendita che ha già superato i 10,3 milioni di dollari e che continua a registrare una crescita costante.

Chi fosse interessato a investire nel token BEST di Best Wallet dovrebbe farlo ora che il suo prezzo è il più conveniente possibile, prima che il suo aumenti ulteriormente come previsto dalle prossime fasi della ICO.

