Lazzate

LAZZATE – Ospite d’onore ieri pomeriggio allo stadio “Gianni Brera” di Lazzate: presente tra gli spalti del centro sportivo il presidente del Como footnall, Mirwan Suwarso, qui in foto con Luca Lo Cicero, presidente dell’Ardor Lazzate, e Ambrogio Galli, presidente di Accademia Lazzate, a seguire la gara di campionato di Eccellenza Femminile tra Como 1907 e Pcg Bresso Renate Women che si è disputata al Brera.

“È stato un onore, presidente!” dicono dall’Ardor Lazzate.

Certo Suwarso, guardando la partita, non si è annoiato: il Como ha vinto 10 a 0, confermandosi al secondo posto in classifica, tre punti in meno della capolista Pro Palazzolo.

Mirwan Suwarso è un manager indonesiano attualmente presidente del Como 1907, club calcistico italiano. Nel 2019, i fratelli Hartono, tra le famiglie più ricche al mondo con un patrimonio complessivo di oltre 50 miliardi di dollari secondo Forbes, hanno acquisito il Como 1907 attraverso la loro società, SENT Entertainment. Suwarso, rappresentante degli Hartono, è stato nominato presidente del club nell’ottobre 2024. Oltre al suo ruolo nel calcio, Suwarso gestisce The Mola Group, un’azienda nel settore dello sport e dell’intrattenimento che include una rete media, una casa di produzione e un’etichetta musicale. Il suo obiettivo con il Como 1907 è sviluppare un modello di business ispirato alla Disney, integrando calcio, turismo e merchandising per valorizzare il brand e la città di Como. Nonostante la sua posizione di rilievo, non sono disponibili informazioni pubbliche dettagliate sul patrimonio personale di Suwarso.

24022025