SARONNO – Non risponde alla domanda sulla sua ricandidatura “finché non avrò finito il mio incarico con il passaggio di consegne con il commissario prefettizio”, ma non rinuncia a esplicitare la crisi del Pd e a rileggere le dimissioni dei consiglieri comunali come una risposta al suo appello.

Sono i punti focali dell’intervista di stamattina, lunedì 24 febbraio, all’ex sindaco Augusto Airoldi con Agostino Masini e Massimo Tallarini.

Airoldi, innanzitutto, sottolinea come la crisi politica in corso in città, da settembre scorso, non abbia impattato sulla vita cittadina: “Certo, a livello di consiglio comunale ci sono stati problemi, ma niente che abbia inciso sulla quotidianità. Anzi, solo quando questo è successo, cioè quando non è stato approvato il bilancio previsionale, ho deciso di dare le dimissioni”.

Proprio da qui parte Airoldi, ricordando le dimissioni “di 19 consiglieri comunali: 17 in presenza e due via pec. Rimarco che non sarebbero bastati né i consiglieri di maggioranza né i soli quelli d’opposizione e quindi è stato determinante il mio appello, accolto da 19 consiglieri”.

E sulle dimissioni esplicita la crisi del Pd: “Sulle dimissioni il mio partito si è spaccato. Due consiglieri hanno firmato dimettendosi (Sasso e Galli, ndr) e tre no (Licata, Lattuada e Rotondi ndr). Questo rende palese il momento di difficoltà del Pd, che va superato perché il partito democratico rimane un elemento fondamentale per qualsiasi coalizione di centrosinistra che vorrà opporsi a qualsiasi Donzelli in arrivo a Saronno”. Il riferimento va alla visita del parlamentare di Fratelli d’Italia venerdì scorso.

Airoldi affonda anche su Obiettivo Saronno, indicando, alla domanda su quale sia stato un suo errore, l’apparentamento con la civica viola: “È stata la madre di tutti gli errori, perché non solo i rapporti tra sindaco e assessore sono stati difficili, ma anche quelli tra la lista e gli altri partiti di maggioranza. Inoltre, così le altre forze di coalizione hanno perso due consiglieri, spostando gli equilibri”.

“Non ho visto toni autocelebrativi – sottolinea Airoldi, rispondendo a una richiesta di commento alle dichiarazioni dell’indipendente ex Saronno Civica Mattia Cattaneo – Abbiamo concluso anticipatamente di un anno un’amministrazione già ridotta da un anno e mezzo dall’emergenza Covid. Le cose fatte e quelle che stanno proseguendo sono tante e non si può che riconoscere il grande lavoro svolto. Le osservazioni dell’amico Mattia vanno tenute in considerazione, ma vorrei sottolineare come lui abbia elogiato due assessori (Pagani e Musarò, ndr) di due provenienze politiche diverse e io aggiungo anche gli altri. Nella mia giunta non c’erano assessori di serie A o serie B”.

E conclude: “Le dimissioni sono state una scelta che mi è costata cara, ma non avrei potuto fare altro visto che non c’era altro modo perché diventasse operativo un bilancio di previsione che tanti fondi mette a disposizione della città. Come sindaco uscente ho ancora un incarico istituzionale: l’incontro il commissario prefettizio per spiegare gli interventi in corso e la situazione. Finché non avrò esaurito i miei doveri, non dirò niente sul mio futuro”.

