Nel campo dell’edilizia le scale svolgono una funzione fondamentale non solo da un punto di vista pratico, ma anche estetico. Non va mai dimenticato però che in questo settore l’estetica deve sempre cedere il passo alla sicurezza e infatti è fondamentale rispettare le normative vigenti per quanto riguarda la realizzazione delle scale.

A tal proposito è opportuno sapere che le regolamentazioni, per garantire sicurezza e funzionalità, variano notevolmente a seconda del tipo di scale che possono essere interne, esterne, di emergenza, pubbliche o private. In questo articolo ci concentriamo proprio sulle principali disposizioni normative, con riferimenti precisi alle misure standard, ai materiali e ai requisiti di accessibilità.

Normative sulle scale interne private e pubbliche

Le scale interne sono quelle presenti in un edificio e possono essere destinate all’utilizzo privato, come ad esempio un’abitazione, oppure pubblico, come un ufficio o un condominio. Le scale interne devono rispettare determinati parametri per garantire comfort e sicurezza:

alzata (altezza del gradino): deve essere compresa tra 16 e 18 cm per le scale private e tra i 14 e i 17 cm per quelle pubbliche;

(altezza del gradino): deve essere compresa tra 16 e 18 cm per le scale private e tra i 14 e i 17 cm per quelle pubbliche; pedata (profondità del gradino): deve essere almeno 30 cm per le scale private e 34 cm per quelle pubbliche;

(profondità del gradino): deve essere almeno 30 cm per le scale private e 34 cm per quelle pubbliche; larghezza: per le scale private la larghezza minima è di 80 cm, mentre per quelle pubbliche è di 120 cm.

I materiali utilizzati per le scale private devono essere resistenti, antiscivolo e conformi alle norme antincendio. Tra i materiali più utilizzati troviamo il legno, il marmo, il cemento e il metallo, ognuno dei quali con caratteristiche estetiche precise da scegliere con attenzione in base al design circostante. Per garantire l’accessibilità a persone con disabilità spesso è necessario installare un montascale o un ascensore, mentre i corrimano vanno posizionati ad un’altezza compresa tra gli 85 e i 95 cm.

Le scale pubbliche, come quelle nelle scuole, negli ospedali o nei centri commerciali, devono rispettare normative più stringenti rispetto a quelle private. Ad esempio devono essere più larghe, meglio illuminate e dotate di sistemi antiscivolo avanzati. Le scale private invece godono di una maggiore flessibilità, ma devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza di base.

Scale esterne

Sono differenti i requisiti ai quali devono rispondere le scale esterne, come quelle che conducono all’ingresso di un edificio o ad un giardino. Al momento della loro progettazione bisogna tenere in considerazione alcuni fattori come le condizioni climatiche e l’usura. I requisiti da rispettare sono i seguenti: le misure standard sono simili a quelle delle scale interne, ma in questo caso è importante considerare una pendenza ridotta (massimo 30°) per evitare rischi di scivolamento, considerando che sono esposte alle intemperie come pioggia, neve e umidità.

Anche i materiali devono essere resistenti agli agenti atmosferici e tra le scelte più comuni ci sono il calcestruzzo, la pietra e i metalli trattati. Inoltre per quanto riguarda la sicurezza è obbligatorio installare corrimano su entrambi i lati e utilizzare superfici antiscivolo, specialmente in presenza di pioggia o ghiaccio.

Scale di emergenza

Le scale di emergenza hanno l’obiettivo principale di garantire un’evacuazione sicura in caso di pericolo. Le normative sono molto rigide per garantire la massima sicurezza e le misure standard da rispettare sono le seguenti:

larghezza minima : 120 cm;

: 120 cm; alzata massima : 17 cm;

: 17 cm; pedata minima: 30 cm.

Le scale devono poi essere sempre accessibili e libere da ostacoli, così da poter essere utilizzate e sfruttate senza problemi in caso di emergenza. I materiali devono essere ignifughi e resistenti al calore e il materiale più utilizzato per le scale di emergenza è l’acciaio. Per questioni di sicurezza le scale di emergenza devono essere ben illuminate, segnalate e dotate di un corrimano, inoltre devono condurre in una zona sufficientemente distante dall’area pericolosa.

Accessibilità e normative per disabili

L’accessibilità è un tema centrale nelle normative edilizie moderne, soprattutto in un’ottica di inclusione e rispetto per le persone con disabilità. Le scale, in particolare, devono essere progettate in modo da garantire la massima fruibilità a tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità motorie. Questo significa che, oltre a rispettare i requisiti di sicurezza tradizionali, è necessario adottare soluzioni che facilitino l’utilizzo delle scale anche da parte di chi ha difficoltà di deambulazione o utilizza dispositivi di mobilità come sedie a rotelle o deambulatori.

Uno degli aspetti più importanti è l’installazione di montascale o ascensori, specialmente negli edifici pubblici o in quelli privati con più piani. Per quanto riguarda le scale stesse, è fondamentale prevedere rampe con una pendenza massima dell’8%, che consentano un agevole superamento dei dislivelli. Le rampe devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati, posizionati a un’altezza compresa tra 85 e 95 cm, e devono essere realizzate con materiali antiscivolo per garantire la massima sicurezza. Un altro aspetto da considerare è la segnaletica e l’indicazione tattile per le persone con disabilità visive.

Affidarsi a professionisti del settore, come Zingonia Scale, può essere determinante per garantire il rispetto di tutte queste normative. L’azienda, infatti, offre soluzioni innovative e personalizzate che coniugano design, sicurezza e accessibilità, rendendo gli spazi fruibili per tutti.