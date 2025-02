Cronaca

COGLIATE / CESATE – Per una caduta dalla bicicletta avvenuta oggi alle 13.35, in via De Gasperi a Cogliate oggi sono accorsi i mezzi di soccorso. Sul posto auto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa di Saronno, per un 18enne rimasto ferito, con lesioni e contusioni varie ma che non è apparso in pericolo di vita. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno per le cure del caso.

Oggi alle 15.15 in via Vecchia Comasina a Cesate incidente stradale; una automobile è usita di strada ed è stato soccorso un uomo di 92 anni, trasportato in ospedale dell’ambulanza della Croce viola, l’anziano non ha comunque riportato gravi conseguenze.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra durante un intervento sul territorio locale)

24022025