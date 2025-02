Cronaca

ROVELLO PORRO – Razzia in una abitazione di via Mazzini a Rovello Porro: è successo nel pomeriggio domenicale, i padroni di casa al loro ritorno a casa hanno fatto la brutta sorpresa, qualcuno era entrato – probabilmente appena dopo pranzo – ed aveva messo tutto a soqquadro in cerca di soldi o oggetti di valore, lasciandosi alle spalle anche molti danni.

Ai padroni di casa non è rimasto altor che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoti, sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine a fronte di questo ennesimo episodio criminoso sul territorio. Da quantificare l’entità della refurtiva.

(foto archivio: un appartamento devastato dai ladri. In caso come questo i danni materiali sono spesso ingenti)

