SARONNO – Dopo il respingimento del bilancio di previsione da parte dell’assemblea cittadina e le dimissioni di 17 consiglieri comunali insieme al sindaco Augusto Airoldi, la consiliatura si è ufficialmente conclusa. È atteso per oggi, lunedì 24 febbraio, il decreto di scioglimento del consiglio comunale, che sarà firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ora per Saronno si apre una nuova fase, quella di immaginare chi guiderà la città nei prossimi anni. Sul tavolo ci sono temi strategici come il Piano di Governo del Territorio (Pgt), il destino dell’area ex Isotta Fraschini, i lavori per il Saronno City Hub e il progetto Smartland, senza tralasciare la gestione degli appalti e la manutenzione della città.

Nelle prossime ore sono previsti incontri tra le forze politiche delle passate coalizioni, mentre partiti e liste civiche stanno già delineando strategie e valutando possibili candidature. Al momento, però, non emergono nomi certi né nel centrodestra né nel centrosinistra, nonostante la crisi politica sia aperta da diversi mesi. Ha scosso gli equilibri l’evidente proposta di ricandidatura dell’ex sindaco Augusto Airoldi che però sembra aver creato più problemi che soluzioni nel centrosinistra. Non va meglio dall’altra parte. I nomi che circolano sono principalmente quelli dei protagonisti della politica saronnese da capigruppo a segretari senza ci siano segnali di vero interesse o vere possibilità.

E quindi perchè non sfruttare il momento per avanzare richiesti, auspici e desideri? Vi invitiamo a raccontarci chi vorreste come prossimo sindaco della città. Pensate a un politico, a una figura civica, a un tecnico esperto? Oppure avete in mente un profilo specifico con caratteristiche precise? Cosa vi aspettate dalla futura guida della città una volta concluso il mandato del commissario prefettizio?

Le vostre risposte nei commenti sotto questo articolo saranno raccolte e sintetizzate nel prossimo sondaggio proposto ai lettori de ilSaronno. Partecipate e fate sentire la vostra voce!

