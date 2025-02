Calcio

SARONNO – Luci e ombre per le formazioni locali nello scorso weekend sportivo. Da segnalare il big match di sabato d’Eccellenza, vinto nettamente in casa dal Pavia sul Fbc Saronno mentre la Caronnese domenica ha espugnato il campo della Lentatese; inatteso il passo falso dell’Ardor Lazzate a Ispra.

In Promozione a tenere banco il derby, vinto dall’Universal Solaro sul Ceriano.

In Prima categoria bella impresa della Gerenzanese che ha fermato sul pari la corazzata Sc United.

In Seconda categoria ancora una vittoria per la Frazione calcistica Dal Pozzo nello “spareggio” per il terzo posto contro Figino; netto successo del Cistellum.

Nel basket serie B Nazionale ancora una sconfitta per l’Az Robur Saronno, battuta dal Lumezzane e che resta penultima in graduatoria.

