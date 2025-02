LAZZATE – L’Ardor Lazzate, la cui formazione maggiore milita in Eccellenza, comunicato un nuovo progetto, quello della Galassia Ardor Lazzate.

Questo programma, fortemente desiderato dai vertici dirigenziali, mira alla creazione di una rete di società calcistiche con le quali verrà instaurato un rapporto piramidale di collaborazione sportiva che pone Atalanta Bc come vertice e Ardor Lazzate quale club di riferimento per il territorio.

“Presupposto per la finalizzazione di ogni accordo di partnership sarà la condivisione di obiettivi sia tecnici che etici, salvaguardando il rispetto della storia, dei trascorsi e delle tradizioni di ogni club, al fine di creare valore aggiunto per ognuno degli aderenti in un’ottica di crescita sportiva ed umana – rilevano dalla Ardor – Secondo questa visione, Ardor Lazzate è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Gs Carimate quale primo club facente parte del nuovo progetto “Galassia Ardor Lazzate” e augura alla stessa una proficua e duratura collaborazione. A stretto giro di posta saranno rese note le ulteriori società con le quali la partnership è in via di definizione”.