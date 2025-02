Città

GERENZANO – Il Carnevale torna a colorare le strade di Gerenzano con una sfilata ricca di allegria e magia! Sabato 8 marzo, l’attesissimo “Carnevale 2025” riporterà in paese la tradizione delle maschere e dei carri allegorici, coinvolgendo grandi e piccini in un pomeriggio di festa e spensieratezza.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Gerenzano – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Oratorio San Filippo Neri e l’Associazione “I Colori di Gerenzano”, prenderà il via alle 15 in Piazza Mercato. Da qui partirà la sfilata che, tra musica e coriandoli, accompagnerà i partecipanti fino all’Oratorio, dove il divertimento proseguirà con tante sorprese.

Il momento clou della giornata sarà alle 16 con “Marco Sereno The Magic Show”. Lo spettacolo di magia, a ingresso libero fino a esaurimento posti, promette di incantare il pubblico con numeri sorprendenti e atmosfere fiabesche, regalando un’esperienza indimenticabile a tutta la famiglia. A seguire, la festa continuerà con la premiazione delle migliori maschere, che saranno protagoniste di un momento di gioiosa condivisione. Non mancherà l’occasione di gustare deliziose frittelle e vivere appieno l’atmosfera carnevalesca.

“Una giornata imperdibile per chi ama il Carnevale e desidera trascorrere qualche ora all’insegna del buonumore e della tradizione – annuncia il programma – bambini e ragazzi sono i benvenuti: “Non potete mancare!” è l’invito degli organizzatori, che ricordano anche il divieto assoluto dell’uso di bombolette spray per garantire la sicurezza di tutti”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti