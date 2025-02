Saronnese

CISLAGO – Si sono conclusi i lavori del primo lotto di interventi alla scuola secondaria “Aldo Moro”, un passo importante per adeguare l’edificio alle nuove normative antisismiche e migliorare l’efficienza energetica. Un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza agli studenti e al personale scolastico.

“Una scuola un po’ più sicura e bella”, così commenta l’amministrazione con un post sulla pagina Facebook del comune. Oltre agli adeguamenti strutturali, infatti, si è deciso di intervenire anche sull’aspetto estetico della scuola. L’idea alla base di questa scelta è che “un ambiente più bello e accogliente possa favorire il benessere degli studenti e stimolarli a dare il meglio di sé”, come spiega il post.

“La scuola porta il nome di Aldo Moro, e proprio una sua frase campeggia ora in uno spazio dedicato, come monito e ispirazione per i ragazzi: la verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi””, così conclude l’amministrazione.