​CISLAGO – “Segnaliamo un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Cislago, ai danni di una signora anziana. ​Un uomo ha chiesto di poter entrare nell’abitazione per leggere il contatore e verificare la presenza di eventuali sostanze dannose nell’acqua del rubinetto”. Così una nota dell’Amministrazione civica. Come ricordano dal Comune “la visita si ​è​ conclusa con la richiesta di consegna di denaro ​e oggetti preziosi​ e, dopo un lungo “sopralluogo” a​i​ locali dell’abitazione​, sono stati portati via tutti i valori.​ ​Queste persone sono molto convincenti e possono avere apparecchiature o oggetti simili ad erogatori spray, utilizzati per stordire la persona con gas narcotizzante​ o simili”.