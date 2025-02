SARONNO – La brillante penna di Edoardo Erba e la regia di Gioele Dix porteranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta uno spettacolo teatrale unico e coinvolgente: Pirandello Pulp. La commedia, che vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, andrà in scena giovedì 27 febbraio alle 20.45, promettendo al pubblico un’esperienza ironica, pungente e divertente.

Lo spettacolo è ambientato durante le prove del Gioco delle parti di Luigi Pirandello, ma con un tocco innovativo e irriverente. La storia prende il via quando Maurizio, il regista, si trova a fare i conti con Carmine, un tecnico delle luci inesperto e afflitto dalle vertigini. Da questa situazione nasce un confronto spiazzante, dove le idee di Carmine, ispirate da una sessualità vissuta pericolosamente, trasformano il classico di Pirandello in una versione “pulp,” ambientata in un parcheggio di periferia tra scambi di coppie e ribaltamenti di ruoli.

Il testo di Edoardo Erba esplora il metateatro pirandelliano con una prospettiva fresca e moderna, riuscendo a sorprendere lo spettatore fino all’ultimo con un finale inaspettato. La regia di Gioele Dix accentua la dinamicità della commedia, portando sul palco un’opera che si impone come una delle più interessanti novità italiane della stagione teatrale.

La scenografia è curata da Angelo Lodi, le luci da Cesare Agoni, mentre i costumi, realizzati dalla sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni, contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva e coerente con la visione pulp dello spettacolo.

