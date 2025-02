Politica

SARONNO – Il Pd rompe il suo silenzio. Non lo fa sulla fine della consiliatura ma sul toto-sindaco in corso nel mondo politico e non solo in questi giorni dopo la fine dell’Amministrazione dell’ormai ex sindaco Augusto Airoldi.

Insomma il Pd si chiama fuori dal toto nomi e rimarca come non ci siano ancora state scelte e che queste saranno comunicate con comunicati ufficiali.

“Si cercano i primi indizi da parte delle varie componenti politiche saronnesi, maggioranza e minoranza, su come si muoveranno; si mettono in prima pagina nomi e cognomi dal sentito dire, dalle indiscrezioni e dai sussurri, addirittura la possibilità di una dozzina di candidati. Al Partito Democratico attribuiscono più candidature, più scenari. Saranno solo i nostri comunicati ufficiali che informeranno i cittadini saronnesi delle nostre scelte”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti