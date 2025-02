Lazzate

LAZZATE – Sicurezza nelle abitazioni e sulle strade, il Progetto Lazzate 2030 e chiarimenti su un impianto di rifiuti a Ceriano Laghetto. Questi alcuni dei temi importanti che saranno trattati nel prossimo consiglio comunale, previsto domani, mercoledì 26 febbraio.

Ci sarà, riepiloga il sindaco Andrea Monti, “l’approvazione del bilancio 2025, dove non aumentano le tasse, con alcune importanti novità su investimenti per la sicurezza stradale e il progetto Lazzate 2030. Discuteremo anche una mozione sul tema della sicurezza e i furti nell abitazioni e una per chiedere al Comune di Ceriano Laghetto maggiori informazioni sulla decisione di realizzare un impianto di rifiuti che tratta la frazione umida”.

https://lazzate.consiglicloud.it/ L’appuntamento è previsto dunque mercoledì sera in Arengario alle 21, oppure è possibile seguirlo in diretta suo sui canali social dell’Amministrazione civica.

(foto: il sindaco di Lazzate, Andrea Monti)

