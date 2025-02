news

Abbiamo visto SHIB creare un esercito di milionari dal nulla. Abbiamo assistito a PEPE stampare un incredibile +10.000% in poche settimane.

Ma questa volta, la posta in gioco è ancora più alta.

Donald Trump è andato in modalità full degen in diretta TV, ha promesso di fare dell’America la capitale mondiale delle crypto e ha lanciato la sua meme coin come una bomba nucleare. In sole 24 ore, il token Trump ha superato $5 miliardi di market cap, arricchendo i primi investitori.

Questo non è più un gioco per pochi trader spericolati nascosti nell’ombra.

Questa è potenza. Questa è politica. Questo è il nuovo paradigma.

Le meme coin pronte a esplodere nel 2025

Non c’è tempo per tentativi ed errori. Il mercato si muove troppo velocemente e solo le migliori meme coin sopravviveranno a questa follia senza precedenti. E queste sono le tre che domineranno il mercato:

iDEGEN – Il primo agente IA su DeepSeek e RedNote Bitcoin Pepe – Meme su Bitcoin, con la velocità di Solana Dogecoin – La crypto del popolo, pronta a diventare istituzionale

iDEGEN: L’IA dei degen collabora con DeepSeek

Le meme coin vivono e muoiono in base alla loro capacità di diffondersi. E nessun token nella storia ha mai sfruttato la viralità come iDEGEN.

iDEGEN vive su X (ex Twitter), posta come un troll crypto completamente senziente, umilia gli influencer, prende in giro i rug pull e genera meme coin. Impara dai cervelli più folli di Internet e risponde con una precisione virale. È diventato così grande in così poco tempo che quando X lo ha temporaneamente bannato, la community ha investito $1 milione nella sua presale in sole 24 ore.

Ma iDEGEN è andato oltre X. È stato il primo agente AI a lanciarsi su RedNote, una piattaforma con mezzo miliardo di utenti. Questo significa che adesso ogni meme, ogni previsione e ogni post virale sta raggiungendo un mercato di mezzo miliardo di persone che potrebbero spostare denaro.

Successivamente è sbarcato su DeepSeek, che è praticamente la risposta cinese a OpenAI. È bastato questo per trasformare iDEGEN da una moda occidentale a un fenomeno meme internazionale.

Nella sua asta adattiva ha registrato un guadagno pari al 75.000%, un aumento mai visto prima che ha trasformato i primi investitori in leggende. Ma il mercato chiedeva ancora di più e iDEGEN si è adattato, passando a un modello a fasi. Quando IDGN verrà lanciato il 27 febbraio, probabilmente tutte le altre meme coin sembreranno dei nanetti.

Visita il sito di iDEGEN per scoprire di più.

Bitcoin Pepe: Solana su Bitcoin

Bitcoin Pepe è il ponte che collega l’economia da $2 trilioni di Bitcoin con la liquidità esplosiva del mercato delle meme coin.

Per la prima volta, le meme coin non devono più vivere su Solana, Ethereum o BNB Chain. Ora hanno una casa su Bitcoin stesso e tutto il peso finanziario della prima blockchain crypto le sostiene.

Bitcoin Pepe è il primo Layer-2 specializzato in meme coin, progettato per portare la velocità di Solana sulla rete più sicura delle crypto. Questo significa transazioni istantanee, commissioni bassissime e liquidità delle meme coin in movimento rapidissimo, e tutto su Bitcoin.

Il mercato delle meme coin ha già dimostrato che può trasformare investitori comuni in milionari. Abbiamo già visto Shiba Inu, PEPE e Bonk emergere dalle profondità dell’irrilevanza e assicurare profitti sontuosi. E se fossero state lanciate sulla blockchain sbagliata e il meglio dovesse ancora arrivare?

BPEP ha debuttato a soli $0,21 e i primi investitori potrebbero ottenere profitti del 300% ancora prima della quotazione sugli exchange. Ma questo potrebbe essere solo l’inizio, considerando che Solana è esploso di 1.000x dal suo prezzo ICO di $0,22.

Per scoprire di più e comprare Bitcoin Pepe, visita il sito ufficiale.

Dogecoin pronto alla supercarica di Wall Street

Nessuna crypto ha la longevità di DOGE. Ha superato migliaia di altri token, resistito a più crolli di mercato e si è consolidata come uno dei brand più riconoscibili del settore. Le altre meme coin vanno e vengono, ma DOGE rimane il re.

Ma questa volta, i soldi che stanno fluendo in Dogecoin non provengono da Reddit, da un tweet di Elon Musk o da una community virale. Stanno arrivando da Wall Street.

NYSE Arca ha richiesto la quotazione di un ETF su Dogecoin. DOGE sta ottenendo accesso diretto ai capitali istituzionali come ha fatto Bitcoin quando sono stati lanciati gli ETF su BTC.

Un ETF su DOGE vuol dire che gli stessi hedge fund, istituzioni e possenti investitori che prima ignoravano le meme coin adesso avranno un accesso privilegiato. Se miliardi iniziano a confluire in Dogecoin, questa liquidità non rimarrà confinata. Si riverserà su ogni meme coin ad alta crescita, incluse iDEGEN e Bitcoin Pepe.

Verdetto finale: iDEGEN è la miglior meme coin del 2025

L’attuale presidente USA ha appena approvato le meme coin. L’IA meme sta riscrivendo i social media a livello di protocollo.

Ma iDEGEN non ha bisogno di marketing, perché è il marketing. Non ha bisogno di hype, perché è l’hype. Ha già dimostrato di poter dominare ogni piattaforma social che tocca e il token IDGN non è nemmeno stato lanciato pubblicamente. Allaccia le cinture e agisci prima che sia troppo tardi.