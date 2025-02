news

Le meme coin stanno attraversando una fase critica della loro storia, con una sorta di presa di coscienza da parte del mercato.

Dopo casi che hanno fatto scalpore, come quello della presunta meme coin truffa LIBRA associata al presidente Argentino Milei, e movimenti ambigui di chiara speculazione, realizzati da progetti come TRUMP e MELANIA, l’intero settore è finito sotto i riflettori.

Oggi il mondo ha più chiaro quanto sia facile orchestrare una truffa in pochi secondi, pubblicizzarla e permettere agli ideatori di guadagnare enormi somme sulle spalle degli investitori più inesperti.

Di conseguenza, il mercato delle meme coin classiche, quelle che potremmo definire volatili e senza alcuna utilità, create solo per divertimento, sta subendo il colpo maggiore e, molto probabilmente, non si riprenderà più dopo questi scandali.

Tuttavia, esiste anche una nicchia di meme coin particolari, sviluppate intorno a uno scopo preciso, offrendo benefici concreti alla propria community, che sono capaci di acquisire una funzione reale e tangibile nel mercato.

Parliamo di progetti conosciuti come Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI), Dogecoin (DOGE) e altri ancora. Ovviamente, siamo ben lontani dal dire che questi asset siano degli asset indispensabili, ma quale criptovaluta lo è davvero in fin dei conti?

Floki Inu, ad esempio, ha costruito un ecosistema che, al netto di tutto, continua a crescere con una certa costanza e possiede un grande potenziale, se ben sviluppato. Shiba Inu, dal canto suo, è la seconda meme coin per capitalizzazione di mercato e una delle principali crypto in assoluto, con un peso di mercato superiore a quello di progetti ben più ambiziosi. Dogecoin, infine, è considerata da tutti come la “Bitcoin delle meme coin”, un progetto che ha superato di gran lunga le aspettative iniziali dei suoi creatori.

Alla luce di questi esempi e di altri progetti attualmente sul mercato che si potrebbero citare, possiamo affermare che alcune meme coin hanno già superato lo stadio di semplice fenomeno virale.

Questo consente loro di resistere ai bear market, che solitamente spazzano via i progetti più fragili e privi di una reale utilità.

Con la crisi attuale del settore, potremmo presto assistere alla scomparsa di gran parte della “spazzatura” (come viene definita in gergo) che affolla questa nicchia, lasciando a galla solo le meme coin con un valore concreto.

Questo scenario aprirebbe una nuova frontiera per le meme coin, trasformandole da semplici strumenti speculativi a progetti con una vera utilità.

Solaxy (SOLX) cambierà il mercato delle meme coin?

In questo contesto di grande cambiamento di scenario, un progetto in particolare sembra emergere come punto di riferimento per il futuro del settore.

Parliamo di Solaxy (SOLX), una meme coin che funge anche da blockchain layer 2 per Solana, una delle chain più rilevanti a livello globale.

Solana, attualmente, non sta attraversando il suo periodo migliore: sebbene le meme coin abbiano contribuito alla sua ascesa, oggi rappresentano anche una delle principali cause del suo rallentamento.

Ed è qui che entra in gioco Solaxy. Questa nuova proposta di meme coin, infatti, potrebbe rappresentare una svolta sia per il settore in sé che per Solana stessa, attualmente penalizzata dall’eccessiva presenza di progetti fraudolenti.

Fino a oggi, il sistema Pump.fun è stato utilizzato per compiere numerose truffe su Solana, con continui rug pull che hanno allontanato gli investitori, portando la chain a essere considerata un ricettacolo di progetti speculativi.

Una meme coin che funge anche da layer 2, in questo senso, potrebbe non solo migliorare l’immagine delle meme coin, ma anche aprire nuove prospettive di sviluppo per Solana.

I layer 2, infatti, sono una soluzione di scalabilità adottata anche da Ethereum, la blockchain più avanzata attualmente in circolazione.

Se Solana riuscisse a evolversi in questa direzione, rafforzando la sua posizione di “nuova Ethereum” o “Ethereum killer”, potrebbe riconquistare l’interesse degli investitori e ritrovare slancio.

Per questo motivo, Solaxy è visto da molti come un progetto chiave, con il potenziale per ottenere performance di mercato straordinarie.

Attualmente, è in corso la prevendita del token SOLX, che ha già raccolto oltre 23, milioni di dollari, con un prezzo di lancio di 0,001644 dollari per token.

