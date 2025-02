news

Bybit è stato hackerato la settimana scorsa, un evento che ormai non sorprende più nessuno. Tuttavia, non scriviamo questo articolo per riportare la notizia, ma per analizzare le implicazioni più profonde di questo episodio per l’intero mercato crypto.

Dopo un attacco di tale portata, emergono questioni fondamentali, prima fra tutte la capacità di Bybit di riprendersi. In passato, altre piattaforme hanno subito attacchi simili e non sono mai riuscite a risollevarsi. Tuttavia, Bybit ha adottato una strategia che, almeno col senno di poi, si è rivelata cruciale per la sua sopravvivenza.

Anche nei momenti più critici successivi all’exploit, l’exchange ha mantenuto attivi i prelievi per gli utenti, che quindi non hanno riscontrato alcun problema nell’accesso ai propri fondi (notizie a parte, ovviamente). L’assenza di una sospensione dei prelievi ha evitato il diffondersi del panico, scongiurando così una potenziale corsa agli sportelli al momento della riattivazione del servizio.

Ma sarà sufficiente questa strategia per evitare il peggio? La risposta non è ancora chiara e dipenderà da come si evolveranno gli eventi nei prossimi giorni e dalla capacità di Bybit di evitare problematiche fondamentali, come la mancanza di liquidità.

La crisi degli exchange

Il vero tema centrale è questo: siamo di fronte all’ennesima crisi degli exchange, che si trovano ora a un bivio dopo il fallimento in passato di FTX. Certo, il caso di FTX è stato ben diverso: il management aveva utilizzato i fondi dei clienti per finanziare altri progetti, dissipandoli in una bancarotta fraudolenta su larga scala.

Nel caso di Bybit, invece, il problema è stato una falla nella sicurezza. Ma conta davvero questa differenza? L’episodio, infatti, alimenta ancora una volta i classici dubbi sulla reale affidabilità di queste piattaforme.

Se il danno fosse stato ancora più ingente (e già così si parla di 1,5 miliardi di dollari), Bybit avrebbe avuto possibilità di riprendersi o sarebbe andato incontro a un destino segnato? Sarebbero bastati 2 miliardi? Oppure ne sarebbero serviti 4 o 5 per portare uno degli exchange più importanti al collasso?

E, in tal caso, quante persone avrebbero perso tutti i propri capitali investiti, scatenando una crisi paragonabile a quella seguita al fallimento di FTX? Una domanda retorica, certo, ma la cui gravità è evidente, senza bisogno di una risposta.

La corsa a Best Wallet

In questo scenario complesso, chi sta traendo i maggiori vantaggi sono i wallet crypto, strumenti che consentono di custodire i propri asset al di fuori degli exchange.

Il mercato offre numerose soluzioni, generalmente simili tra loro in termini di sicurezza ma con pochi elementi distintivi. Finora, infatti, la sicurezza è stato il principale criterio di scelta, dato che le funzionalità dei wallet sono sempre state piuttosto limitate.

Tuttavia, oggi Best Wallet sta rivoluzionando il settore, introducendo nuove funzionalità di ultima generazione che stanno attirando sempre più utenti.

Buy crypto in seconds. No delays, no complicated steps. 💳 With Best Wallet, bank card transactions are smooth, secure, and easy—so you can get back to trading faster. Start now 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/AcTmLIlG3L — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 13, 2025

Tra queste, spicca una carta di pagamento che consente di spendere le proprie crypto e prelevare contanti agli sportelli. Inoltre, all’interno del wallet è presente una sezione dedicata alle prevendite di nuovi progetti crypto, che permette di accedere alle migliori ICO di meme coin più promettenti con pochi semplici tap.

Altre caratteristiche includono l’accesso diretto al mondo iGaming, la possibilità di acquistare crypto direttamente dal wallet tramite carta e molto altro ancora.

Un elemento distintivo è anche il token nativo BEST, che offre sconti sulle commissioni, diritto di governance e l’accesso anticipato a nuove funzionalità per chi lo possiede. Considerata la rapida crescita dell’adozione di Best Wallet, il token BEST potrebbe registrare un aumento di valore significativo nel prossimo futuro.

Attualmente il token BEST è venduto in prevendita, dove ha già raccolto oltre 10,5 milioni di dollari ed è disponibile al prezzo di lancio di 0,0241 dollari, con delle prospettive di crescita davvero enormi.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.