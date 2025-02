Cronaca

SARONNO – I documenti parlano chiaro e aggiungono una nota ancora più amara alla morte di un uomo legata verosimilmente ad un fortuito alterco nato in un cortile.

Negli ultimi giorni è comparsa all’albo pretorio una determina per “il servizio funebre di un non residente deceduto sul territorio comunale”. La storia viene ricostruita tra le normative e i passaggi burocratici ed è quella del 46enne di origine ucraina vittima dell’omicidio di via Varese.

Lo scorso 27 ottobre quando era avvenuto l’omicidio nel buio cortile di via Varese nel quartiere Retrostazione. Era tutto iniziato in quella fredda domenica sera quando i residenti in un cortile di via Varese hanno sentito due spari. Erano stati proprio loro i condomini a correre fuori a ha chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. In realtà l’uomo a terra Vadym Usatyl 46enne di origine ucraina era morto sul colpo. Freddato dai due colpi. L’omicidio, secondo le ricostruzioni, sarebbe scaturito da un diverbio per futili motivi, probabilmente aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti. I due si erano incontrati sulle scale, un piccolo scontro, uno scambio di parole e poi gli spari. L’assassino si era subito dileguato. Si è subito parlato di una fuga all’estero confermata anche dal mandato di cattura internazionale emesso lo scorso 12 dicembre dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. Lo scorso 5 gennaio per reati commessi a Lubiana le autorità slovene hanno fermato un uomo che è stato confermato essere la persona che secondo gli inquirenti sarebbe il killer di via Varese.

Nel frattempo però il corpo della vittima è stato portato all’obitorio di Pavia per gli accertamenti di rito. E’ stata inviata una nota al consolato per allertare i familiari ma nessuno ha reclamato il corpo. E’ stato rintracciato un familiare invitandoli a mettersi in contatto con gli uffici per tutte le informazioni del caso ma a fronte del silenzio è arrivata una nuova comunicazione con la notizia che il corpo sarà sepolto nel cimitero di Saronno disponibile comunque per un’esumazione per un successivo rimpatrio.

I costi di sepoltura saranno sostenuti dal Comune che ha chiesto dei preventivi e ha scelto un’agenzia di onoranze funebri che anche alla luce della situazione ha fatto un prezzo simbolico per il servizio.