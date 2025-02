Cronaca

ROVELLO PORRO – Nei giorni scorsi controlli intensi da parte della Guardia di finanza di Como, impegnata nella lotta al lavoro sommerso. Nel corso delle verifiche, i finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto tre lavoratori in nero in un esercizio commerciale di Rovello Porro.

I tre dipendenti, di nazionalità italiana, risultavano privi di contratto regolare, copertura previdenziale e assicurativa. La mancanza di tutela non solo viola la normativa vigente, ma comporta anche rischi per la sicurezza e il diritto alla pensione. A seguito dell’ispezione, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Como ha disposto la sospensione immediata dell’attività, poiché oltre il 10 per cento della forza lavoro risultava irregolare. Il locale potrà riaprire solo dopo aver pagato le sanzioni previste e regolarizzato la posizione dei lavoratori.

Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nella provincia comasca.

(foto archivio: una pattuglia del comando lariano della Guardia di finanza)

