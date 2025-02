Città

SARONNO – Venerdì 28 febbraio alle 21, all’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, ci sarà l’incontro dal titolo “A proposito di sicurezza del Web”, con Marco Schiaffino, curatore della trasmissione “Doppio click” su Radio Popolare.

Durante l’incontro, il relatore presenterà il suo ultimo libro: “Welcome to the cyber jungle”. L’incontro partirà dalla sicurezza del web, per esplorare anche temi legati alla finanza globale e alla politica internazionale alla luce dei recenti sviluppi dopo le elezioni negli Stati Uniti d’America.

L’evento è organizzato da Attac Saronno come apertura del secondo ciclo di incontri “Tre libri, un capitale”. L’ingresso sarà libero. Per maggiori informazioni: 335 8480240.

