SARONNO – “Ricordare Carlo, il dottor Carlo Aceti, è per noi un momento di profonda tristissima commozione. Rotariano nell’anima e nello spirito di vero Servizio, Carlo si era attivato con slancio in mille occasioni e con molta attenzione anche ai Giovani del Rotaract”.



Sono le parole del Rotary club di Saronno che ricorda oggi, martedì 25 febbraio giorno dell’ultimo saluto in San Francesco alle 16 al saronnese, Carlo Aceti.

“Con il socio e caro amico Paolo Lazzaroni, era stato artefice dell’iniziativa “operazione carriere” che si proponeva di far incontrare maturandi di allora, di Saronno e dintorni, con professionisti, rotariani e non, per avere da loro consigli su eventuali carriere future, di loro aspirazione, nelle aree più diverse.

Presidente del Rotary Club Saronno nell’anno 2007/2008, una volta lasciato il Club era stato nominato socio onorario.