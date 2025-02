Città

SARONNO – La sicurezza informatica sarà al centro dell’attenzione venerdì 28 febbraio alle 21, quando Marco Schiaffino, giornalista di Radio Popolare e esperto del settore, presenterà il suo libro Welcome to the Cyber Jungle alla Sala Nevera di Casa Morandi. L’evento, organizzato da Attac Saronno in collaborazione con Il Mosaico, offrirà un’occasione preziosa per approfondire i rischi e le dinamiche della “giungla” digitale in cui viviamo.

Il volume di Schiaffino, con il sottotitolo La sicurezza informatica raccontata attraverso la cronaca nera del web, promette di guidare i lettori tra le insidie del nuovo capitalismo neoliberista in chiave telematica, affrontando temi attuali come l’intelligenza artificiale, l’oligopolio delle “big five” dell’informazione e le sfide della privacy online.

L’incontro rappresenta un’opportunità per ascoltare direttamente dall’autore le storie e le analisi che compongono il libro, con un linguaggio accessibile ma rigoroso, adatto sia agli esperti del settore sia a chi desidera avvicinarsi al tema della sicurezza digitale.

La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali di Attac Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti