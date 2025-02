CARONNO PERTUSELLA – “La nuova stagione si sta finalmente avvicinando ed è ora di iniziare a presentarvi gli innesti per il roster della nostra serie A1: iniziamo da Sara Brugnoli, prima base che arriva da diversi anni ai vertici del campionato con la formazione di Saronno e che si è unita al gruppo”. Ad annunciarlo è la Rheavendors Caronno, che si prepara alla prossima annata agonistica, il cui via è previsto a primavera.

“Benvenuta a Caronno Sara, non vediamo l’ora di vederti in nero-verde. Questo è solo l’inizio, siete pronti per un 2025 ricco di sorprese” assicurano dal club caronnese.